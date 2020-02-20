Ліверпуль націлився на воротаря Баварії

Фрюхтль може продовжити кар'єру в англійському клубі

Англійський Ліверпуль має намір викупити контракт 20-річного голкіпера Баварії Крістіана Фрюхтля.

Про це повідомляє Sport1.

У Ліверпулі сподіваються, що Фрюхтль зможе стати наступником бразильця Аліссона.

Сам Фрюхтль сподівається перейти в клуб, де він буде мати стабільну ігрову практику.

У поточному сезоні Крістіан провів за Баварію II 23 матчі у всіх турнірах, де пропустив 43 м'ячі, три рази залишивши свої ворота у недоторканності.

Орієнтовна вартість футболіста складає €500 тисяч.

Раніше, Атлетіко здолав Ліверпуль.