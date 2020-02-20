Ліверпуль націлився на воротаря Баварії

Джерело - sport.ua.
Англійський Ліверпуль має намір викупити контракт 20-річного голкіпера Баварії Крістіана Фрюхтля.
Про це повідомляє Sport1.
У Ліверпулі сподіваються, що Фрюхтль зможе стати наступником бразильця Аліссона.
Сам Фрюхтль сподівається перейти в клуб, де він буде мати стабільну ігрову практику.
У поточному сезоні Крістіан провів за Баварію II 23 матчі у всіх турнірах, де пропустив 43 м'ячі, три рази залишивши свої ворота у недоторканності.
Орієнтовна вартість футболіста складає €500 тисяч.
Раніше, Атлетіко здолав Ліверпуль.