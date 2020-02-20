Джерело - sport.ua.
29-річний угорський захисник київського Динамо Тамаш Кадар не перейде до китайського клубу.
Про це повідомляє Динамо Київ Inside в Telegram.
Трансфер відкладений через коронавірус.
У поточному сезоні Кадар провів за Динамо 20 матчів у всіх турнірах, де віддав одну результативну передачу.
Контракт Тамаша з київським клубом розрахований до літа 2023-го року. Орієнтовна вартість футболіста складає €4,5 мільйони.
В активі Кадара 57 матчів у складі збірної Угорщини, де він забив один м'яч.
Нагадаємо, Кадара відправили у дубль Динамо через неповагу до Михайличенка.