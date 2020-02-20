Трансфер відкладений через коронавірус

29-річний угорський захисник київського Динамо Тамаш Кадар не перейде до китайського клубу.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside в Telegram.

Трансфер відкладений через коронавірус.

У поточному сезоні Кадар провів за Динамо 20 матчів у всіх турнірах, де віддав одну результативну передачу.

Контракт Тамаша з київським клубом розрахований до літа 2023-го року. Орієнтовна вартість футболіста складає €4,5 мільйони.

В активі Кадара 57 матчів у складі збірної Угорщини, де він забив один м'яч.

Нагадаємо, Кадара відправили у дубль Динамо через неповагу до Михайличенка.