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Львівська міська рада не буде власником Карпат - Садовий

Сьогодні 15:36 936 0
У Львові назвали план стабілізації Карпат
Львівська міська рада не буде власником Карпат - Садовий
#Карпати

Джерело - football24.ua.

 

У Львові із Карпат хочуть зробити народу команду.

Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

«В мене відбулась розмова з керівництвом Карпат. Ми у хорошій комунікації. У них в березні збори акціонерів. До речі, останні збори були років 8 тому. Власне, на зборах вони будуть обговорювати майбутнє Карпат. Міська рада не має наміру бути власником футбольного клубу. Це не є наше завдання. Ми хочемо долучитись до створення народної команди, як це є у Барселоні, багатьох португальських клубах, там місто також не є власником.

Місто може допомогти залучати різних людей. Я сам готовий купити одну акцію і буду всіх інших закликати. Але це не завдання міської влади – займатись управлінням футбольних клубів. Ми підтримуємо і будемо підтримувати дитячий футбол. Це наше завдання – розвиток любительського спорту, а професійний спорт – це не компетенція міста. Акціонери повинні між собою вирішити майбутнє клубу. В неділю буде матч, побачу на матчі колег з Карпат, може, щось ще дізнаюсь.

Львівська міська рада жодної власності приймати не буде, це не є завдання міста. Ми готові, маючи згоду Карпат, перетворитись у структуру народної команди, почати цей процес, якщо ми отримаємо меседж, в рамках цього року провести підготовчі роботи, щоб з 2021 року пішов нормальний старт. Це не робиться за один день.

Зараз розпочинається наступний етап матчів. Стадіон є в управлінні футбольного клубу, і вони далі будуть його мати в управлінні за 1 грн. Земля також буде закріплятись за футбольним клубом Карпати, бо Карпати – це бренд Львова. У цьому питанні є багато різних дискусій. Міська рада не буде власником клубу, міська рада буде допомагати, щоб у Львові з’явилась народна команда Карпати. Ми готові використовувати весь потенціал, міжнародні зв’язки, щоб допомогти", – розповів Садовий.

Нагадаємо, Карпати підписали двох футболістів.

Раніше, Карпати залишив бразильський нападник.

 

 

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