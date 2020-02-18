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Карпати підписали двох футболістів

Сьогодні 16:42 308 0
Пасіч і Танчик стали гравцями львівськог оклубу
Карпати підписали двох футболістів
#Пасіч, #Карпати

Джерело - ФК Карпати.

Геннадій Пасіч і Володимир Танчик продовжать кар'єри у львівських Карпатах.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Деталі контракту з 26-річним Пасічем не повідомляються, але наголошується, що він буде грати за львівський клуб мінімум до кінця сезону. Футболіст виступатиме під 41-м номером. Останнім клубом гравця був "Олімпік", який він залишив у грудні. У цьому сезоні УПЛ виходив на поле 9 разів, зробив 1 асист. 

"Дуже радий підписати контракт з Карпатами, адже це великий клуб. Докладемо максимум зусиль, щоб зберегти прописку в еліті. Будемо боротися до кінця. Процес адаптації у мене вже пройшов, адже провів тритижневі збори разом з командою. Тут дуже хороший колектив, всі хлопці мені допомагають, тому все чудово.

Працював раніше з Романом Санжар в Олімпіку, саме він мене запросив у "Карпати". Незвично, що ми з братом (Євген Пасіч залишився в Олімпіку - прим.) Вперше будемо не в одній команді, але це життя. Буду намагатися забивати голи і допомагати команді здобувати виключно перемоги", - сказав Пасіч.

Такі ж умови співпраці і з 28-річним Танчик. Він отримав 20-й номер. Останнім клубом був Чорноморець, за який він провів 10 матчів у цьому сезоні першої ліги. На його рахунку 2 голи.

Нагадаємо, Карпати залишив бразильський нападник.

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