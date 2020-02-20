Барселоні дозволили залатати дірку в атаці

Джерело - Чемпіон.

Барселона оголосила про перехід данського форварда Мартіна Брейтвейта.

Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.

Брейтвейт підписав з каталонцями контракт до літа 2024 року. Сума трансферу склала 18 млн євро. В угоді гравця прописані відступні у 300 млн євро.

У нинішньому сезоні Брейтвейт забив 6 м'ячів у 24 матчах за Леганес. Він виступає за іспанський клуб з січня 2019 року, куди перебрався з Мідлсбро. Раніше він також захищав кольори Есб'єрга, Тулузи і Бордо.

Нагадаємо, Барселоні дозволили підписати гравця поза межами трансферного вікна.