Джерело - Чемпіон.
Барселона оголосила про перехід данського форварда Мартіна Брейтвейта.
Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.
Брейтвейт підписав з каталонцями контракт до літа 2024 року. Сума трансферу склала 18 млн євро. В угоді гравця прописані відступні у 300 млн євро.
У нинішньому сезоні Брейтвейт забив 6 м'ячів у 24 матчах за Леганес. Він виступає за іспанський клуб з січня 2019 року, куди перебрався з Мідлсбро. Раніше він також захищав кольори Есб'єрга, Тулузи і Бордо.
🔵🔴 @MartinBraith, nuevo jugador del Barça.— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 20, 2020
👋 ¡Bienvenido! pic.twitter.com/obBNWph6Hu
Нагадаємо, Барселоні дозволили підписати гравця поза межами трансферного вікна.