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Селезньов: Фонсека знищив Шахтар Луческу

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Євген Селезньов прокоментував конфлікти з Пауло Фонсекою у Шахтарі
Селезньов: Фонсека знищив Шахтар Луческу
#Селезньов, #Фонсека, #Шахтар

Джерело - Миля.

Екс-тренер Шахтаря Паулу Фонсека повністю зруйнував Шахтар Мірчі Луческу.

Про це розповів екс-нападник гірників Євген Селезньов.

"Було таке, мені кажуть: "Ти неправильно відкриваєшся". А я відкриваюся так само, як і всі. Питаю: "Чому?", А він: "Я тобі сказав, що неправильно". Навіть не Фонсека сказав, а тренер якийсь.

Я йому кажу: "Брат, на 180 голів відкривався правильно, а тут відкрився неправильно?" Мене розлютило, хто ти такий, поясни, що ти хочеш. "Ні, я сказав, що неправильно". 

Я йому (прим. Фонсеці) сказав: "Тебе в Вікіпедії немає. Я забув твоє ім'я". Я не кажу про Фонсеку нічого погано. Просто не розумію, як можна було знищити команду після Луческу", - зізнався Селезньов.

Нагадаємо, Селезньов не розуміє втрату місця у збірній України.

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