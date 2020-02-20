Селезньов: Фонсека знищив Шахтар Луческу

Джерело - Миля.
Екс-тренер Шахтаря Паулу Фонсека повністю зруйнував Шахтар Мірчі Луческу.
Про це розповів екс-нападник гірників Євген Селезньов.
"Було таке, мені кажуть: "Ти неправильно відкриваєшся". А я відкриваюся так само, як і всі. Питаю: "Чому?", А він: "Я тобі сказав, що неправильно". Навіть не Фонсека сказав, а тренер якийсь.
Я йому кажу: "Брат, на 180 голів відкривався правильно, а тут відкрився неправильно?" Мене розлютило, хто ти такий, поясни, що ти хочеш. "Ні, я сказав, що неправильно".
Я йому (прим. Фонсеці) сказав: "Тебе в Вікіпедії немає. Я забув твоє ім'я". Я не кажу про Фонсеку нічого погано. Просто не розумію, як можна було знищити команду після Луческу", - зізнався Селезньов.
Нагадаємо, Селезньов не розуміє втрату місця у збірній України.