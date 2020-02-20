Селезньов: Фонсека знищив Шахтар Луческу

Екс-тренер Шахтаря Паулу Фонсека повністю зруйнував Шахтар Мірчі Луческу.

Про це розповів екс-нападник гірників Євген Селезньов.

"Було таке, мені кажуть: "Ти неправильно відкриваєшся". А я відкриваюся так само, як і всі. Питаю: "Чому?", А він: "Я тобі сказав, що неправильно". Навіть не Фонсека сказав, а тренер якийсь.

Я йому кажу: "Брат, на 180 голів відкривався правильно, а тут відкрився неправильно?" Мене розлютило, хто ти такий, поясни, що ти хочеш. "Ні, я сказав, що неправильно".

Я йому (прим. Фонсеці) сказав: "Тебе в Вікіпедії немає. Я забув твоє ім'я". Я не кажу про Фонсеку нічого погано. Просто не розумію, як можна було знищити команду після Луческу", - зізнався Селезньов.