Україна зберегла своє місце у рейтингу ФІФА

Джерело - УАФ.
ФІФА оновила рейтинг збірних, в якому національна команда України займає 24 місце.
Про це повідомляє УАФ.
У грудневому рейтингу збірна України також перебувала на 24-му місці.
Рейтинг ФІФА станом на 20 лютого 2020 року:
1. Бельгія — 1765
2. Франція — 1733
3. Бразилія — 1712
4. Англія — 1661
5. Уругвай — 1645
6. Хорватія — 1642
7. Португалія — 1639
8. Іспанія — 1636
9. Аргентина — 1623
10. Колумбія — 1622
…
24. Україна — 1537
Нагадаємо, збірна України показала найкращий результат за шість років у рейтингу ФІФА.