Україна зберегла своє місце у рейтингу ФІФА

Збірна України займає 24-е місце

Джерело - УАФ.

ФІФА оновила рейтинг збірних, в якому національна команда України займає 24 місце.

Про це повідомляє УАФ.

У грудневому рейтингу збірна України також перебувала на 24-му місці.

Рейтинг ФІФА станом на 20 лютого 2020 року:

1. Бельгія — 1765

2. Франція — 1733

3. Бразилія — 1712

4. Англія — 1661

5. Уругвай — 1645

6. Хорватія — 1642

7. Португалія — 1639

8. Іспанія — 1636

9. Аргентина — 1623

10. Колумбія — 1622

…

24. Україна — 1537

Нагадаємо, збірна України показала найкращий результат за шість років у рейтингу ФІФА.