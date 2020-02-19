Ван Дейк: Атлетіко не показав іспанський футбол

Атлетіко пощастило у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Про це розповів захисник англійського клубу Вірджил ван Дейк.

"Атлетіко пощастило. Вони скористалися своїм першим шансів у грі. Ми недопрацювали на кутовому, а їм допомогла удача.

У перерві всі налаштовувалися тільки на перемогу. Чому програли? Елементарно не змогли створити потрібну кількість моментів. У нас ще є час у другому матчі, щоб все виправити.

Хочу сказати, що Атлетіко сьогодні не показав іспанський футбол. Ми не змогли до нього пристосуватися. Вони грали жорстко. У нас є шанси все змінити", - відзначив ван Дейк.