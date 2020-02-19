Лунін в Ов'єдо отримав нового головного тренера

Ов’єдо швидко знайшов нового наставника

Джерело - Чемпіон.

Новим головним тренером Ов’єдо став Хосе Анхель Сіганда.

Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.

Сіганда замінив на посаді головного тренера клубу другого іспанського дивізіону звільненого напередодні Хаві Росаду. Раніше він тренував Осасуну, Херес та Атлетик.

Після 28 турів Ов'єдо займає 19 місце у Сегунді.

Лунін у нинішньому сезоні зіграв за Ов'єдо 7 матчів та пропустив 7 голів.

Раніше, Лунін став найгіршим гравцем матчу Ов'єдо - Алькоркон.

Нагадаємо, Лунін привіз пенальті у ворота Ов'єдо.