Лунін став найгіршим гравцем матчу Ов'єдо - Алькоркон

Команда українського воротаря програла з рахунком 1:2

У матчі 28-го туру Сегунди Ов'єдо - Алькоркон (1:2) український воротар Андрій Лунін став найгіршим.

Про це повідомляє Команда №1.

Лунін зробив чотири сейви, але всі вони були після ударів з-за меж штрафного майданчика. Точність пасів Луніна склала всього 78%.

В результаті Лунін за матч набрав всього 175 очок за оцінкою InStat і став найгіршим гравцем матчу.

175 очок - це другий найгірший результат в кар'єрі Луніна. Антирекорд був встановлений ще під час його виступів за Дніпро.

Нагадаємо, Лунін привіз пенальті у ворота Ов'єдо.