Тайсон: Я буду посміхатися, навіть коли сумно

Тайсон не задоволений своїм становищем у Шахтарі

Джерело - Чемпіон.

Хавбек донецького Шахтаря Тайсон знову поскаржився на несправедливе ставлення до нього зі сторони керівництва "гірників".

Про це гравець розповів в Instagram

Актуально: Палкін: Тайсон має серйозну зарплату, так що гнівити Бога йому нічого

"Я буду посміхатися, навіть коли сумно. Я встану навіть після падіння. Завжди був таким: щасливим, наполегливим, а головне – сильним", - розповів Тайсон.

Раніше, Тайсон скаржився на несправедливість.