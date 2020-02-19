Тайсон: Я буду посміхатися, навіть коли сумно

Джерело - Чемпіон.
Хавбек донецького Шахтаря Тайсон знову поскаржився на несправедливе ставлення до нього зі сторони керівництва "гірників".
Про це гравець розповів в Instagram
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"Я буду посміхатися, навіть коли сумно. Я встану навіть після падіння. Завжди був таким: щасливим, наполегливим, а головне – сильним", - розповів Тайсон.
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Vou sorrir mesmo triste. Vou me levantar mesmo após cair. Sempre fui assim, feliz, persistente e acima de tudo forte. 😃🙌✊🏿
Раніше, Тайсон скаржився на несправедливість.