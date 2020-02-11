Палкін: Тайсон має серйозну зарплату, так що гнівити Бога йому нічого

У контракті Тайсона прописана сума, за скільки донецький Шахтар готовий його відпустимо.

Про це гендиректор клубу Сергій Палкін заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Мені складно коментувати, тому що, насправді, ті повідомлення, які він залишає в соцмережах, вони двоїсті, і часом незрозуміло, до чого відносяться взагалі.

У нас є контракт з ним. Також в контракті прописана сума, за скільки ми його відпустимо. Це було відомо агентам і всім пов'язаним людям дуже давно, тому, якби за нього готові були заплатити цю суму, питань ніяких не було б, розмов би не було.

Якщо зацікавлені в ньому клуби не готові платити, то на цьому все закінчується. Тайсон має солідну, серйозну заробітну плату, тому, скажімо так, гнівити Бога йому нічого тут. Умови у нього прекрасні з усіх боків. Тому контракт потрібно виконувати", - зазначив Палкін.