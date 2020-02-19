Динамо відмінило відкрите тренування команди

Джерело - ФК Динамо.
Динамо вирішило перенести відкрите тренування команди у день розстрілів на Майдані
Про це повідомляє прес-служба київського клубу.
"У зв'язку з тим, що заплановане відповідно до графіка підготовки першої команди відкрите для уболівальників тренування випадає на День пам'яті Героїв Небесної Сотні, клубом було прийнято рішення про скасування заходу і перенесення його на інший день.
20 лютого футбольний клуб Динамо, як і вся наша країна, буде шанувати пам'ять Героїв новітньої української історії і вшановувати подвиг учасників Революції гідності", - йдеться в повідомленні.
Про нову дату відритого тренування буде повідомлено згодом.
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