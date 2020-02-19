Моєс вказав на стан Ярмоленка

Джерело - football24.ua.
Головний тренер Вест Гема Девід Моєс оцінив форму українського півзахисника Андрія Ярмоленка після пошкодження.
Про це розповів сам наставник лондонців.
"Феліпе Андерсон повернувся до тренувань, і вже вийшов на поле. Він скоро набере форму і, сподіваємось, він буде готовим до того, аби розпочати матч. Я ще не вирішив, чи збираюся ввести Андерсона в склад, але буду дивитись.
Андрій Ярмоленко тренується, але все ще перебуває у процесі відновлення. Він повернувся на газон, і виглядає краще", – відзначив Моєс.
Відзначимо, що сьогодні, 19 лютого, Манчестер Сіті прийме Вест Гем в рамках перенесеного матчу 26 туру АПЛ.
Раніше повідомлялося, що Ярмоленко зможе зіграти у матчі із Манчестер Сіті.
Нагадаємо, Ярмоленко жорстко потролив свого одноклубника.