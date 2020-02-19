Моєс вказав на стан Ярмоленка

Головний тренер Вест Гема Девід Моєс оцінив форму українського півзахисника Андрія Ярмоленка після пошкодження.

Про це розповів сам наставник лондонців.

"Феліпе Андерсон повернувся до тренувань, і вже вийшов на поле. Він скоро набере форму і, сподіваємось, він буде готовим до того, аби розпочати матч. Я ще не вирішив, чи збираюся ввести Андерсона в склад, але буду дивитись.

Андрій Ярмоленко тренується, але все ще перебуває у процесі відновлення. Він повернувся на газон, і виглядає краще", – відзначив Моєс.