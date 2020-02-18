Ярмоленко зможе зіграти у матчі із Манчестер Сіті

Джерело - ua-football.com.
Український півзахисник Андрій Ярмоленко може повернутися на поле у складі Вест Гема вже в матчі проти Манчестер Сіті, який відбудеться у середу, 19 лютого.
Про це повідомив журналіст Марк Джонс.
"Андрій Ярмоленко (стегно), Феліпе Андерсон (грудна клітка) можуть повернутися в матчі з Манчестер Сіті 19 лютого", - розповів Джонс.
Також Джонс відзначив, що у складі "молотобійців" наразі невідомий термін повернення тільки хавбека Джека Вілшира.
Манчестер Сіті прийме Вест Гем на Етіхаді у середу, 19 лютого. Матч розпочнеться о 21:30 за київським часом.
Раніше, Ярмоленко жорстко потролив свого одноклубника.