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Ярмоленко зможе зіграти у матчі із Манчестер Сіті

Сьогодні 08:12 653 0
Андрій Ярмоленко близький до повернення на поле
Ярмоленко зможе зіграти у матчі із Манчестер Сіті
#Ярмоленко, #Вест Гем, #АПЛ

Джерело - ua-football.com.

Український півзахисник Андрій Ярмоленко може повернутися на поле у складі Вест Гема вже в матчі проти Манчестер Сіті, який відбудеться у середу, 19 лютого.

Про це повідомив журналіст Марк Джонс.

"Андрій Ярмоленко (стегно), Феліпе Андерсон (грудна клітка) можуть повернутися в матчі з Манчестер Сіті 19 лютого", - розповів Джонс.

Також Джонс відзначив, що у складі "молотобійців" наразі невідомий термін повернення тільки хавбека Джека Вілшира.

Манчестер Сіті прийме Вест Гем на Етіхаді у середу, 19 лютого. Матч розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Раніше, Ярмоленко жорстко потролив свого одноклубника.

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