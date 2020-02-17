 Йовичевич оцінив перспективи кар'єри Луніна. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Українська спортсменка виступала на чемпіонаті світу під прапором Угорщини
Сьогодні 15:15 2569
Челсі - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 26 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 21:12 855
Названо дату і місце проведення бою Ломаченко - Лопес
Сьогодні 18:25 2488
Шахтар Донецьк - Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 16:48 6266
Ліга чемпіонів. Атлетіко Мадрид - Ліверпуль: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:00 382
Ліга Європи. Шахтар Донецьк - Бенфіка Лісабон: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:50 1470
ФБУ має більший бюджет за Союз біатлоністів Росії
Сьогодні 14:46 1019
У Полтаві та Кременчуці відбулися традиційні Тренування із зіркою
Сьогодні 12:19 247
Легендарну українську біатлоністку звинуватили у корупції
Сьогодні 11:38 2304
Рейтинг ATP: Стаховський піднявся на одну позицію
Сьогодні 10:15 7580
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:10 Футбол Маріуполь продовжив контракт з півзахисником 24
21:55 Футбол Блохін: Було важко, але після відходу з Динамо я не пив 670
21:45 Блог Промоутерська компанія TopRank яскравим роликом привітала Ломаченка з Днем народженням 129
21:40 Футбол Йовичевич оцінив перспективи кар'єри Луніна 496
21:27 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 230433
21:25 Біатлон Основа збірної України виступить на чемпіонаті Європи 371
21:12 Пряма трансляція Челсі - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 26 туру АПЛ. LIVE 855
21:10 Футбол Жиру готовий перейти в один з клубів МЛС 132
21:06 Блог Тайсон №2. У Португалії розгорівся расистський скандал 371
20:55 Футбол Блохін: У Шевченка не було особливої ​​ігрової функції 1131
20:40 Гандбол Екс-наставник збірної Литви очолить Мотор 239 1
20:25 Футбол Екс-гравець Металурга може перейти до Ботафого 225
20:10 Футбол Карпати залишив бразильський нападник 379
19:55 Футбол Блохін про Мілевського: Пошукати до нього підхід? Там було без шансів 1125
19:40 Футбол Десна розгромила Вітебськ у контрольному матчі 312
19:24 Біатлон Підгрушна не буде виступати в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу 2938 2
19:10 Футбол Блохін: Мені у Динамо не вистачило часу 467
18:55 Футбол Львів віддав легіонера чемпіону Фінляндії 267
18:40 Футбол Клопп побив клубний рекорд Ліверпуля 633
18:25 Бокс Названо дату і місце проведення бою Ломаченко - Лопес 2488
18:10 Футбол Шахтар відправив Бутка у польський клуб 446
17:54 Футбол Барселоні дозволили підписати гравця поза межами трансферного вікна 314
17:38 Боротьба Збірна України завоювала 13 нагород на чемпіонаті Європи 466
17:20 Теніс Стаховський вказав термін, коли може завершити кар'єру 276
17:04 Футбол Динамо припиняє випуск клубного журналу 481

Йовичевич оцінив перспективи кар'єри Луніна

Сьогодні 21:40 496 0
Луніну не легко в Іспанії
Йовичевич оцінив перспективи кар'єри Луніна
#Йовичевич, #Лунін

Джерело - football.ua.

Футбольна доля українського голкіпера Андрія Луніна подібна до володаря Золотого м'яча Луки Модрича.

Про це наставник Динамо Загреб Ігор Йовичевич заявив в інтерв'ю Бомбардиру.

"Це дуже глибокий аналіз. Я перебуваю в стороні і моє слово особливо ні на що не впливає. Нехай розвивається, він молодий пацан, знаходиться у великому клубі.

Слухайте. Лука Модрич йшов з Динамо Загреб два рази. Пішов в Зрінські - повернувся, знову не сподобався Динамо, пішов в  Інтер - і все одно став найкращим футболістом світу. У футболі все можливо", - сказав Йовичевич.

Нагадаємо, Лунін привіз пенальті у ворота Ов'єдо.

Коментарі ()