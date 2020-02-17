Футбольна доля українського голкіпера Андрія Луніна подібна до володаря Золотого м'яча Луки Модрича.

Про це наставник Динамо Загреб Ігор Йовичевич заявив в інтерв'ю Бомбардиру.

"Це дуже глибокий аналіз. Я перебуваю в стороні і моє слово особливо ні на що не впливає. Нехай розвивається, він молодий пацан, знаходиться у великому клубі.

Слухайте. Лука Модрич йшов з Динамо Загреб два рази. Пішов в Зрінські - повернувся, знову не сподобався Динамо, пішов в Інтер - і все одно став найкращим футболістом світу. У футболі все можливо", - сказав Йовичевич.