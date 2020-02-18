Касільяс прийняв рішення завершити кар'єру

Джерело - iSport.ua.
Легендарний голкіпер команди Порту Ікер Касільяс вирішив завершити професійну кар'єру.
Про це президент Порту Жорже да Кошта заявив в інтерв'ю O Jogo.
"Касільяс приїхав у Порту і за обідом повідомив мені, що хоче завершити кар'єру. Вже після цього він заявив, що хоче балотуватися на пост президента Федерації футболу Іспанії.
Я радий почути про його нові плани.Протягом усієї кар'єри він показував дивовижну гру, виступаючи лише у двох командах. Ми знаємо, що обидва клуби назавжди залишаться в його серце", - зазначив да Кошта.
Нагадаємо, що протягом кар'єри 38-річний Касільяс виступав за Реал і Порту. Голкіпер також є чемпіоном світу та дворазовим чемпіоном Європи у складі збірної Іспанії. На початку травня минулого року в Ікера стався інфаркт прямо під час тренування.
Раніше, Рамос повторив рекорд Касільяса.