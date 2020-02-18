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Касільяс прийняв рішення завершити кар'єру

Сьогодні 22:10 208 0
Голкіпер повідомив про це президенту Порту
Касільяс прийняв рішення завершити кар'єру
#Касільяс, #Порту

Джерело - iSport.ua.

Легендарний голкіпер команди Порту Ікер Касільяс вирішив завершити професійну кар'єру. 

Про це президент Порту Жорже да Кошта заявив в інтерв'ю O Jogo.

"Касільяс приїхав у Порту і за обідом повідомив мені, що хоче завершити кар'єру. Вже після цього він заявив, що хоче балотуватися на пост президента Федерації футболу Іспанії.

Я радий почути про його нові плани.Протягом усієї кар'єри він показував дивовижну гру, виступаючи лише у двох командах. Ми знаємо, що обидва клуби назавжди залишаться в його серце", - зазначив да Кошта.

Нагадаємо, що протягом кар'єри 38-річний Касільяс виступав за Реал і Порту. Голкіпер також є чемпіоном світу та дворазовим чемпіоном Європи у складі збірної Іспанії. На початку травня минулого року в Ікера  стався інфаркт прямо під час тренування.

Раніше, Рамос повторив рекорд Касільяса.

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