Касільяс прийняв рішення завершити кар'єру

Легендарний голкіпер команди Порту Ікер Касільяс вирішив завершити професійну кар'єру.

Про це президент Порту Жорже да Кошта заявив в інтерв'ю O Jogo.

"Касільяс приїхав у Порту і за обідом повідомив мені, що хоче завершити кар'єру. Вже після цього він заявив, що хоче балотуватися на пост президента Федерації футболу Іспанії.

Я радий почути про його нові плани.Протягом усієї кар'єри він показував дивовижну гру, виступаючи лише у двох командах. Ми знаємо, що обидва клуби назавжди залишаться в його серце", - зазначив да Кошта.