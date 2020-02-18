Лунін в Ов'єдо залишився без головного тренера

Джерело - football.ua.
Спеціаліст Хаві Росада залишив посаду головного тренера Реал Ов'єдо, за який виступає українець Андрій Лунін.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Причина звільнення 37-річного наставника невідома. Схоже, керівництво клубу залишилося незадоволеним результатами команди у нинішньому сезоні.
Хаві Росада очолив першу команду Ов'єдо у вересні минулого року, перейшовши з молодіжної команди.
Після 28 турів у Сегунді Реал Ов'єдо з 29 очками розташовується в зоні вильоту на 19-й позиції.
Раніше, Лунін став найгіршим гравцем матчу Ов'єдо - Алькоркон.
Нагадаємо, Лунін привіз пенальті у ворота Ов'єдо.