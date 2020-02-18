Лунін в Ов'єдо залишився без головного тренера

Росада залишив свою посаду

Спеціаліст Хаві Росада залишив посаду головного тренера Реал Ов'єдо, за який виступає українець Андрій Лунін.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Причина звільнення 37-річного наставника невідома. Схоже, керівництво клубу залишилося незадоволеним результатами команди у нинішньому сезоні.

Хаві Росада очолив першу команду Ов'єдо у вересні минулого року, перейшовши з молодіжної команди.

Після 28 турів у Сегунді Реал Ов'єдо з 29 очками розташовується в зоні вильоту на 19-й позиції.

Раніше, Лунін став найгіршим гравцем матчу Ов'єдо - Алькоркон.

Нагадаємо, Лунін привіз пенальті у ворота Ов'єдо.