Русин може поїхати на Євро-2020

У наступні три місяці головний тренер збірної України Андрій Шевченко прийме рішення про третього нападника.

Про це журналіст Ігор Циганик заявив у програмі Циганик Live.

"Шевченко прийме рішення про третього нападника протягом наступних трьох місяців. Якщо Селезньов буде забивати ... Досвід у нього є, тому буде і шанс. Кравець - те ж саме. Може поїхати на Євро Русин, якщо вдало відіграє другу частину сезону і проявить себе так, як і на зборі, де він став кращим бомбардиром. Так само було і в минулому році, але тоді Назарій не отримав шансу стати основним форвардом Динамо. Будемо сподіватися, що Михайличенко в нього вірить. Може, хтось ще вистрілить. Той же Супряга. Може, Сікан, якщо проявить себе в Шахтарі.

У нас великий вибір футболістів, які можуть поїхати третім нападником на Євро. Але давайте не виключатиме з цього списку і Бесєдіна. На даному етапі всі замовкли і чекають рішення УЄФА про розгляд справи. Якщо він доведе свою невинність і встигне набрати форму", – зазначив Циганик.