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Динамо підписало новий контракт із хавбеком

Сьогодні 17:23 1643 0
Ісадченко підписав новий контракт із киянами
Динамо підписало новий контракт із хавбеком
#Ісадченко, #Динамо

Джерело - ФК Динамо.

Півзахисник київського Динамо Микита Ісадченко, якому сьогодні виповнилося 18 років, підписав нову угоду з клубом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

ФК Динамо (Київ) уклав із молодим хавбеком контракт, розрахований до 30 червня 2022 року. 

Микита Ісадченко є вихованцем академії Динамо і виступав за команду в першості ДЮФЛУ. Із початку сезону 2019/20 провів 7 матчів у складі Динамо U19 в юнацькій першості України та відзначився голом у ворота Дніпра-1.

Нагадаємо, Русин знову змінив номер у Динамо.

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