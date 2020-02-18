Динамо підписало новий контракт із хавбеком

Джерело - ФК Динамо.
Півзахисник київського Динамо Микита Ісадченко, якому сьогодні виповнилося 18 років, підписав нову угоду з клубом.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
ФК Динамо (Київ) уклав із молодим хавбеком контракт, розрахований до 30 червня 2022 року.
Микита Ісадченко є вихованцем академії Динамо і виступав за команду в першості ДЮФЛУ. Із початку сезону 2019/20 провів 7 матчів у складі Динамо U19 в юнацькій першості України та відзначився голом у ворота Дніпра-1.
Нагадаємо, Русин знову змінив номер у Динамо.
Раніше, Динамо розкрило зарплату гравців клубу.