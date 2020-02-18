Реал націлився на Фодена

Мадридський клуб влітку може купити хавбека Манчестер Сіті

Мадридський Реал націлився на півзахисника Манчестер Сіті Філа Фодена.

Про це повідомляє Sports Mole.

Мадридський клуб хоче скористатися тим, що містяни отримали бан на участь в єврокубках у найближчі два сезони, в зв'язку з чим ходять чутки, що багато гравців команди покинуть клуб у найближчому майбутньому.

У цьому сезоні Фоден зіграв 12 матчів у чемпіонаті Англії.

Раніше, Ярмоленко зможе зіграти у матчі із Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Ярмоленко жорстко потролив свого одноклубника.