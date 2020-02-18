Реал націлився на Фодена

Джерело - sport.ua.
Мадридський Реал націлився на півзахисника Манчестер Сіті Філа Фодена.
Про це повідомляє Sports Mole.
Мадридський клуб хоче скористатися тим, що містяни отримали бан на участь в єврокубках у найближчі два сезони, в зв'язку з чим ходять чутки, що багато гравців команди покинуть клуб у найближчому майбутньому.
У цьому сезоні Фоден зіграв 12 матчів у чемпіонаті Англії.
Раніше, Ярмоленко зможе зіграти у матчі із Манчестер Сіті.
Нагадаємо, Ярмоленко жорстко потролив свого одноклубника.