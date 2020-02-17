Маріуполь продовжив контракт з півзахисником

Горбунов залишається у команді до 2022 року

Джерело - ФК Маріуполь.

Маріуполь уклав новий контракт з півзахисником команди Сергієм Горбуновим.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нова угода сторін розрахована до літа 2022 року.

Нагадаємо, що 25-річний хавбек є вихованцем академії Маріуполя, проте путівку в великий футбол отримав в Дніпрі, за який грав в 2012-2015 роках.

У сезоні 2015/16 виступав за молодіжний склад Шахтаря, після чого повернувся до Маріуполя, де зіграв 23 матчі в Прем'єр-лізі, в тому числі 13 ігор в поточному сезоні.

Також Горбунов притягувався до матчів за молодіжну збірну України (5 ігор).

Нагадаємо, Маріуполь програв Локомотиву у контрольному матчі.

Раніше, Маріуполь зіграв внічию зі Львовом у контрольному матчі.