Маріуполь продовжив контракт з півзахисником

Джерело - ФК Маріуполь.
Маріуполь уклав новий контракт з півзахисником команди Сергієм Горбуновим.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Нова угода сторін розрахована до літа 2022 року.
Нагадаємо, що 25-річний хавбек є вихованцем академії Маріуполя, проте путівку в великий футбол отримав в Дніпрі, за який грав в 2012-2015 роках.
У сезоні 2015/16 виступав за молодіжний склад Шахтаря, після чого повернувся до Маріуполя, де зіграв 23 матчі в Прем'єр-лізі, в тому числі 13 ігор в поточному сезоні.
Також Горбунов притягувався до матчів за молодіжну збірну України (5 ігор).
Нагадаємо, Маріуполь програв Локомотиву у контрольному матчі.
Раніше, Маріуполь зіграв внічию зі Львовом у контрольному матчі.