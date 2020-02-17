Екс-гравець Металурга може перейти до Ботафого

Яя Туре може перебратися до Бразилії

Ботафого бажає підсилитися колишнім футболістом Барселони, Манчестер Сіті і донецького Металурга Яя Туре.

Про це повідомляє GloboEsporte.

Кандидатура івуарійського півзахисника вже затверджена керівництвом бразильської команди. Боси розраховують, що 36-річний футболіст допоможе популяризувати бренд клубу в Африці.

Нагадаємо, останнім клубом Туре був Циндао Хайн, за який він відіграв 14 матчів, забивши 2 голи і зробивши 3 асисти.

Відзначимо, що минулий сезон Ботафого завершив на 15-му місці, заробивши 43 очки в 38 матчах.

Нагадаємо, англійський клуб, дискваліфікували на два роки від участі у турнірах під егідою УЄФА.