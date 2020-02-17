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Гвардіола пообіцяв гравцям залишитися у Манчестер Сіті

Сьогодні 16:46 566 0
Тренер не хоче йти в складній ситуації
Гвардіола пообіцяв гравцям залишитися у Манчестер Сіті
#МанСіті, #Гвардіола

Джерело - sport.ua.

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не збирається йти з команди після жорсткого покарання від УЄФА у вигляді дворічної заборони на участь в єврокубках.

Про це повідомляє Sky Sports.

На екстреній зустрічі з гравцями наставник пообіцяв не йти наступного літа, незважаючи на відсутність Ліги чемпіонів.

Це ж на зустрічі пообіцяв хавбек Рахім Стерлінг, до якого прицінюється Реал.

При цьому не виключено, що клуб за підсумками апеляції до Спортивного арбітражного суду все-таки відновить своє право грати в єврокубках.

Контракт Гвардіоли закінчується через півтора року.

Нагадаємо, англійський клуб, дискваліфікували на два роки від участі у турнірах під егідою УЄФА.

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