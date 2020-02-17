Гірник-Спорт та Металіст 1925 не виявили переможця у контрольному матчі

Команди забили по два голи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 лютого, у на навчально-тренувальному зборі харківський Металіст 1925 зустрічався з командою Гірник-Спорт.

Матч завершився внічию. Наприкінці першого тайму команди обмінялися забитими голами. На початку другого тайму харківська команда вийшла вперед. А на 76-ій хвилині Лозовий зрівняв рахунок.

Контрольний матч

17 лютого

Гірник-Спорт – Металіст 1925 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 39 Дерек, 1:1 – 40 Батюшин, 1:2 – 48 Єрмоленко, 2:2 – 76 Лозовий

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