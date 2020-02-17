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Конте вказав причину поразки від Лаціо

Сьогодні 12:15 432 0
Антоніо Конте прокоментував поразку від Лаціо
Конте вказав причину поразки від Лаціо
#Конте, #Інтер, #Лаціо

Джерело - football24.ua.

Інтер повинен додати у своїй грі, якщо хоче боротися за чемпіонство.

Про це розповів головний тренер міланського клубу Антоніо Конте.

"Ми грали добре, але мені не сподобався результат і те, як пропустили голи – ми їх фактично подарували Лаціо. Ми не були бездоганні, але в таких великих матчах, як сьогодні, дрібниці виходять на перший план, а ціна помилки зростає.

Є проблема зростання, є певна наївність, в таких ситуаціях хлопцям потрібно бути більш розкутими. В епізодах з пропущеними голами ми діяли занадто м'яко.

Хлопці старанно працювали, і я вдячний їм за це. Ми намагаємося попсувати кров командам у верхній частині таблиці, матч з Лаціо був за шість очок, і вже цим фактом ми повинні пишатися. Разом з тим нам потрібно додавати, якщо хочемо і далі створювати клопоти лідерам", – розповів Конте.

Нагадаємо, Лаціо переміг Інтер у 24 турі Серії А.

Раніше, президент Сампдорії звільнив усе керівництво клубу.

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