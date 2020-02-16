Лаціо переміг Інтер у 24 турі Серії А

Джерело - Чемпіон.
У матчі 24-го туру італійської Серії А Лаціо зустрічався з міланським Інтером.
Наприкінці першого тайму Янг вивів вперед гостей. На 50-ій хвилині матчу Іммобіле реалізував пенальті і зрівняв рахунок. А на 70-ій хвилині вже Мілінкович-Савич вивів вперед господарів.
Чемпіонат Італії - Серія А.
24 тур, 16 лютого
Лаціо - Інтер 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 44 Янг, 1:1 - 50 Іммобіле (пен), 2:1 - 70 Мілінкович-Савич
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