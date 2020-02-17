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﻿Ворскла підсилилася володарем молодіжного Золотого м’яча

Сьогодні 11:15 472 0
Артем Кулаковський буде виступати за Ворсклу
﻿Ворскла підсилилася володарем молодіжного Золотого м’яча
#Ворскла, #УПЛ

Джерело - vorskla.com.ua.

18-річний півзахисник Артем Кулаковський із Горішніх Плавнів підписав контракт із полтавською Ворсклою.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Гравець був у системі київського Динамо, де став переможцем молодіжного Золотого м’яча України в номінації Найкращий гравець атаки. Це перша в історії українського футболу премія подібного роду.

"Артем вирішив спробувати свої сили у Ворсклі. Хоча на нього претендували гранди вітчизняного футболу: Динамо прагнуло залишити півзахисника, а Шахтар - "переманити" до себе, Артем обрав Полтаву", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ордабаси переграли Ворсклу у контрольному матчі.

Раніше, Ворскла підписала хорватського півзахисника.

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