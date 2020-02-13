 Ворскла підписала хорватського півзахисника | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Чемпіонат світу. Змішана естафета: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 11:21 4412
Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)
Сьогодні 04:38 3781
Динамо розкрило зарплату гравців клубу
Вчора 22:32 1661
Кличко: Якщо я повернуся, то тільки для того, щоб бити рекорди, а не ламати щелепи
Вчора 20:33 3011
Динамо у серії пенальті поступилося Динамо Загреб у юнацькій Лізі УЄФА
Вчора 19:04 2764 1
Беленюк: Я сам не зрозумів відео Ломаченка, вважаю, їм з Усиком слід займатися боксом, а не лізти в гарячі теми
Вчора 18:15 3794 1
Динамо поступилося казахстанському Тоболу у контрольному матчі
Вчора 16:57 1072
Визначилась нова дата бою Усика
Вчора 16:45 1130
Визначився склад збірної України на змішану естафету чемпіонату світу
Вчора 14:53 1483
Гравці Динамо отримують мізерні зарплати, якщо вірити клубу
Вчора 14:07 1757
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:10 Баскетбол Михайлюк підтвердив участь у зірковому вікенді НБА 91
14:59 Футбол Салах може пропустити старт наступного сезону АПЛ 345
14:54 Теніс Світоліна знищила Сандерс у другому колі турніру у Таїланді 113
14:48 Футбол Ворскла підписала хорватського півзахисника 105
14:40 Футбол Дніпро-1 підхопив вірус перед матчем з китайським Чанчунь Ятаєм 525
14:25 Футбол Клуб MLS хоче орендувати нападника Шахтаря 371
14:22 Пряма трансляція Чемпіонат світу. Гонка переслідування 10 км. Жінки. Онлайн-трансляція. LIVE 112
14:21 Футбол Лунін є найбільш високооплачуваним гравцем Ов'єдо 496
14:11 Біатлон Чемпіонат світу. Гонка переслідування 12,5 км. Чоловіки. Онлайн-трансляція. LIVE 123
14:09 Хокей. УХЛ Кременчук першим серед клубів УХЛ переступив позначку у 200 закинутих шайб 106
13:54 Блог Під час матчу НХЛ побилися два велетні 239
13:51 Футбол Герта хоче призначити екс-тренера Баварії 212
13:33 Футбол Манчестер Юнайтед відсторонив Ігало від тренувань через загрозу коронавірусу 186
13:15 Теніс Стало відомо, де відбудеться матч Кубка Федерації Японія – Україна 287
13:07 Блог Михайлюк зіграв перший матч після травми 223
12:57 Футбол Малага могла підписати юного Роналду всього за €3,5 мільйони 190
12:41 Баскетбол Хімік підписав американського форварда 160
12:25 Футбол Гвардіола заявив, що Манчестер Сіті може його звільнити 444
12:09 Гандбол Новий головний тренер Мотора може бути призначений до кінця лютого 163
11:51 Футбол Маріуполь забив 9 голів у ворота Валмієри у контрольному матчі 163
11:33 Пряма трансляція Мілан - Ювентус: онлайн-трансляція півфінального матчу Кубку Італії. LIVE 141
11:33 Футбол Олександрія - Динамо 0:1. Огляд матчу 832
11:21 Біатлон Чемпіонат світу. Змішана естафета: онлайн-трансляція. LIVE 4412
11:15 Хокей. УХЛ Донбас - Білий Барс 6:0. Огляд матчу 176
10:57 Футбол В Алвеса викрали автомобіль 1926

Ворскла підписала хорватського півзахисника

Сьогодні 14:48 105 0
Полтавський клуб підсилив Пуцлін
Ворскла підписала хорватського півзахисника
#Ворскла, #Пуцлін

Джерело - ФК Ворскла.

Полтавська Ворскла підписала контракту з Давідом Пуцліним, останнім клубом якого був Славен Белупо.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода розрахована на півтора року.

Цей опорний півзахисник вже взяв участь в останньому товариському матчі Ворскли, де відзначився голом. 27-річний гравець може також закрити позицію центрального півзахисника, є у послужному списку також і матчі на позиції атакувального півзахисника і навіть лівого вінгера.

Давід виступав переважно у себе на батьківщині з невеликим вояжем до Німеччини.

Раніше, Ворскла обіграла узбекистанський Насаф.

Нагадаємо, Динамо зіграє з Ворсклою на стадіоні ім. Лобановського.

Коментарі ()