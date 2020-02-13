Ворскла підписала хорватського півзахисника

Джерело - ФК Ворскла.
Полтавська Ворскла підписала контракту з Давідом Пуцліним, останнім клубом якого був Славен Белупо.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Угода розрахована на півтора року.
Цей опорний півзахисник вже взяв участь в останньому товариському матчі Ворскли, де відзначився голом. 27-річний гравець може також закрити позицію центрального півзахисника, є у послужному списку також і матчі на позиції атакувального півзахисника і навіть лівого вінгера.
Давід виступав переважно у себе на батьківщині з невеликим вояжем до Німеччини.
Раніше, Ворскла обіграла узбекистанський Насаф.
Нагадаємо, Динамо зіграє з Ворсклою на стадіоні ім. Лобановського.