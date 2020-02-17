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Янг: Ми залишаємося в чемпіонській гонці

Сьогодні 09:59 163 0
Ешлі Янг прокоментував поразку від Лаціо у Серії А
Янг: Ми залишаємося в чемпіонській гонці
#Янг, #Інтер, #Лаціо

Джерело - sport.ua.

Інтер попри поразку від Лаціо залишається у чемпіонській гонці.

Про це розповів захисник міланського клубу Ешлі Янг.

"Найголовніше те, що ми програли матч. Я волів би не забивати і перемогти, але вийшло так, як вийшло. У нас попереду багато матчів, нам потрібно швидше оговтатися і підготуватися до наступної гри. Звичайно, ми залишаємося в чемпіонській гонці, попереду багато ігор, в яких можна взяти багато очок. Упевнений, що ми повернемося на переможний шлях", - розповів Янг.

Нагадаємо, Лаціо переміг Інтер у 24 турі Серії А.

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