Янг: Ми залишаємося в чемпіонській гонці

Інтер попри поразку від Лаціо залишається у чемпіонській гонці.

Про це розповів захисник міланського клубу Ешлі Янг.

"Найголовніше те, що ми програли матч. Я волів би не забивати і перемогти, але вийшло так, як вийшло. У нас попереду багато матчів, нам потрібно швидше оговтатися і підготуватися до наступної гри. Звичайно, ми залишаємося в чемпіонській гонці, попереду багато ігор, в яких можна взяти багато очок. Упевнений, що ми повернемося на переможний шлях", - розповів Янг.