СК Дніпро-1 переміг Динамо у контрольному матчі

Дніпро-1 збір завершив перемогою

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 лютого, у Туреччині на навчально-тренувальному зборі СК Дніпро-1 зустрічався з Динамо із Батумі.

У першому таймі Тейлор відкрив рахунок, скориставшись передачею Назаренка. На 57-ій хвилині матчу Чичиков заробив пенальті, яке реалізував Хобленко. Наприкінці матчу Тевдорадзе реалізував пенальті.

Контрольний матч

16 лютого

СК Дніпро-1 - Динамо Б 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Тейлор, 2:0 - 57 Хобленко (пен), 2:1 - 90+2 Тевдорадзе (пен)

Раніше, Дніпро-1 поступився Кайрату.

Нагадаємо, Динамо розібралося із Динамо Тбілісі.