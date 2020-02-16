СК Дніпро-1 переміг Динамо у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 лютого, у Туреччині на навчально-тренувальному зборі СК Дніпро-1 зустрічався з Динамо із Батумі.
У першому таймі Тейлор відкрив рахунок, скориставшись передачею Назаренка. На 57-ій хвилині матчу Чичиков заробив пенальті, яке реалізував Хобленко. Наприкінці матчу Тевдорадзе реалізував пенальті.
Контрольний матч
16 лютого
СК Дніпро-1 - Динамо Б 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 18 Тейлор, 2:0 - 57 Хобленко (пен), 2:1 - 90+2 Тевдорадзе (пен)
Раніше, Дніпро-1 поступився Кайрату.
Нагадаємо, Динамо розібралося із Динамо Тбілісі.