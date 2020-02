19-річний вінгер бразильського Сан-Паулу Антоні перейде до амстердамського Аяксу.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Нідерландський гранд вже домовився про трансфер бразильця.

Сума трансферу складе 20 млн євро + 5 у вигляді бонусів та частині агентам.

