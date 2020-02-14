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Агент назвав варіанти для Матвієнка

Сьогодні 20:31 277 0
Микола Матвієнко може покинути Шахтар
Агент назвав варіанти для Матвієнка
#Шахтар, #Матвієнко

Джерело - footboom.com.

Захиснику Микулі Матвієнко важливо знайти команду схожу за стилем гри на Шахтар.

Про це розповів агент гравця Юрій Данченко.

"В кінці сезону Арсенал може повернутися до його кандидатури? Поки про це говорити складно. На літо у нас вже зараз досить варіантів для Миколи, але розмінюватися, як то кажуть, по дрібницях ми не хочемо.

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Важливо, щоб футболіст потрапив в команду, яка за своїм стилем максимально близька до гри Шахтаря і збірної України. Такий футбол - з контролем м'яча, високою лінією оборони і так далі - ідеально підходить для Матвієнко.

Манчестер Сіті і Арсенал, які ним цікавляться, - якраз підходящі варіанти для того, щоб проявити свої найкращі якості. Але в Шахтарі гравець теж може рости, для нас це дуже важливо. А для самого Колі це рідний клуб, в якому він пройшов усі щаблі футбольного розвитку, - відзначив Данченко.

Нагадаємо, Шахтар не отримував пропозицій від Арсенала по трансферу Матвієн

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