Трансферу українського захисника Миколи Матвієнка в Арсенал завадив гендиректор донецького клубу Сергій Палкін.

Про це розповів український агент Олег Смалійчук.

"Арсенал дійсно звернувся до мене і до мого партнера Артуро. Звичайно ж, клубом Арсенал на наші імена були виписані документи, які ексклюзивно уповноважували нас від імені лондонців вступити у переговори. Це був хороший проект, на якому Шахтар заробив би не тільки імідж, але й хороші гроші.

Що саме стало на заваді цьому трансферу? Це запитання варто поставити Палкіну. Цікаво, як він тепер буде дивитися в очі хлопцеві, у якого забрав шанс, можливо, всієї його кар’єри.

Зірвав перехід саме Палкін. Але як саме він буде відповідати і перед ким – це вже не мої проблеми. Єдине можу додати, що в Європі люди ведуть бізнес із поняттям етики та правил Fair Play, тому напрацьовані українські схематози в європейському футболі не проскакують. Потенційні покупці просто роблять висновки про таких менеджерів і перемикаються на інші варіанти", - розповів Смалійчук.