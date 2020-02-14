 Карпати втратили перемогу над Динамо Брест у контрольному матчі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Підгрушна зупинилася за крок від медалі чемпіонату світу
Сьогодні 17:01 830 4
Чемпіонат світу. Спринт 10 км. Чоловіки. Онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 18:17 1712
Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)
Сьогодні 17:30 10876
Світоліна програла Хібіно у третьому колі турніру у Таїланді
Сьогодні 14:33 621 1
Цуренко вийшла до півфіналу турніру в Єгипті
Сьогодні 13:48 513
Шахтар потрапив до ТОП-30 списку найбільш фінансово стабільних клубів світу
Сьогодні 13:15 554
Карпати погодилися передати корпоративні права клубу громаді Львова
Сьогодні 12:59 595
Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту!
Сьогодні 12:48 1434
Лисак завоювала бронзу на чемпіонаті Європи з боротьби
Вчора 20:34 396
Лівач стала срібною призеркою чемпіонату Європи з боротьби
Вчора 19:48 1600
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:58 Футбол Вихованці футбольних шкіл зможуть відвідати матч Динамо – Ворскла 53
18:40 Олімпійські ігри-2020 Кохан завоював ліцензію на Олімпійські ігри 139
18:24 Футбол Карпати втратили перемогу над Динамо Брест у контрольному матчі 254
18:17 Біатлон Чемпіонат світу. Спринт 10 км. Чоловіки. Онлайн-трансляція. LIVE 1712
18:08 Футбол Русин отримав новий номер у Динамо 653
17:49 Біатлон Підгрушна показала третій час на останньому колі спринту 208
17:33 Біатлон Підгрушна: Четверті місця на чемпіонаті світу нікому не потрібні 304
17:30 Біатлон Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється) 10876
17:17 Футбол Зоря не змогла обіграти Торпедо у контрольному матчі 528
17:01 Біатлон Підгрушна зупинилася за крок від медалі чемпіонату світу 830 4
16:46 Футбол В Україні перенесли матчі УПЛ та Кубка України 245
16:33 Бокс Кличко: Бажаю Джошуа об'єднати пояси суперважкої ваги 556
16:16 Теніс Світоліна заявилась на турнір у Маямі 364
15:54 Футбол CAS розглянув справу 5 гравців Олімпіка, що дискваліфіковані за договірні матчі 176
15:44 RunNews Біль, злість і єдинороги. 10 речей, про які думає кожен ультрамарафонець 220
15:39 Бокс У скандального російського боксера знайшли слід на вені і кокаїн у крові 309
15:25 Футбол Манчестер Юнайтед повісив цінник на Погба 449
15:10 Теніс Світоліна з наступного тижня опуститься на дві позиції у рейтингу WTA 348
14:55 Футбол Агент Погба: Поль не проти повернутися до Ювентуса 166
14:50 Біатлон Чемпіонат світу. Спринт 7,5 км. Жінки. Онлайн-трансляція. LIVE 4633
14:44 Футбол Реал знайшов заміну Каземіро 305
14:33 Теніс Світоліна програла Хібіно у третьому колі турніру у Таїланді 621 1
14:19 Блог Ярмоленко принизив свого одноклубника 1788
14:18 Теніс Бондаренко програла у парному розряді на турнірі у Хуахіні 168
14:05 Футбол Емері може повернутися до Севільї 182

Карпати втратили перемогу над Динамо Брест у контрольному матчі

Сьогодні 18:24 254 0
Карпати провели черговий спаринг у Туреччині
Карпати втратили перемогу над Динамо Брест у контрольному матчі
#Карпати, #Динамо Брест

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 лютого, львівські Карпати у Туреччині провели спаринг із білоруським Динамо.

Матч завершився внічию – 2:2. Карпати завдяки голам Матара та Бакая змогли вийти вперед вже у першому таймі. Суперники змогли відігратися наприкінці матчу.

Контрольний матч

14 лютого

Карпати – Динамо Брест 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 33 Танчик, 2:0 – 45 Матар, 2:1 – 78 Бакай, 2:2 – 83 Савіцкий

Карпати: Каніболоцький (Кудрик, 46), Дубінчак (Слива, 83), Халл, Гіоргадзе (Веремієнко, 74), Мартінс, Кльоц, Назарина, Притула (Тлумак, 85), Лях (Лейоус, 67), Танчик (Г. Пасіч, 46), Матар (Бойчук, 67).

Динамо Брест: Павлюченко, Веретіло, Хачеріді, Кікі, Пєчєнін, Кісляк, Нойок, Гордєйчук, Мілевський, Бакай, Лаптєв.

Нагадаємо, Карпати погодилися передати корпоративні права клубу громаді Львова.

Коментарі ()