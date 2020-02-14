Карпати втратили перемогу над Динамо Брест у контрольному матчі

Карпати провели черговий спаринг у Туреччині

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 лютого, львівські Карпати у Туреччині провели спаринг із білоруським Динамо.

Матч завершився внічию – 2:2. Карпати завдяки голам Матара та Бакая змогли вийти вперед вже у першому таймі. Суперники змогли відігратися наприкінці матчу.

Контрольний матч

14 лютого

Карпати – Динамо Брест 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 33 Танчик, 2:0 – 45 Матар, 2:1 – 78 Бакай, 2:2 – 83 Савіцкий

Карпати: Каніболоцький (Кудрик, 46), Дубінчак (Слива, 83), Халл, Гіоргадзе (Веремієнко, 74), Мартінс, Кльоц, Назарина, Притула (Тлумак, 85), Лях (Лейоус, 67), Танчик (Г. Пасіч, 46), Матар (Бойчук, 67).

Динамо Брест: Павлюченко, Веретіло, Хачеріді, Кікі, Пєчєнін, Кісляк, Нойок, Гордєйчук, Мілевський, Бакай, Лаптєв.

Нагадаємо, Карпати погодилися передати корпоративні права клубу громаді Львова.