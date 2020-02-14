Карпати погодилися передати корпоративні права клубу громаді Львова

Джерело - ФК Карпати.
Львівські Карпати погодилися передати громаді міста корпоративні права клубу.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
"Вся зелено-біла сім'я вітає історичне рішення Львівської міської ради та прийняття рішення про створення народної команди.
Дата 13 лютого 2020 назавжди увійде в славну історію Карпат: одноголосно депутатським корпусом Львівської міськради було прийнято рішення про створення народної команди. Карпати" переходять у власність громади міста Львова.
Особливу подяку хочемо висловити на адресу міського голови Львова Андрія Садового, чий внесок в створення народної команди важко переоцінити, ініціатора, ідейного натхненника рішення, Григорія Козловського , голів фракцій, всього депутатського корпусу.
Як відомо, згідно з умовами створення народної команди Карпати, за які проголосували депутати, основним з них вбачається наступне: Безоплатна передача корпоративних прав ТОВ Клуб професійного футболу Карпати у власність територіальної громади Львова.
Карпати офіційно повідомляють, що корпоративні права будуть безкоштовно передані у власність громади міста, як цього і вимагає текст постанови", - сказано у зверненні Карпат.
Вчора, 13 лютого, Львівська міськрада запропонувала власникам Карпат передати клуб місту і проголосував за створення Народного клубу.
Була інформація, що Карпати будуть платити 2,15 млн грн в рік за оренду землі біля стадіону Україна. Договір буде розрахований на 8 років.
Раніше, Каніболоцький перейшов у Карпати.
Нагадаємо, Карпати у матчі-трилері зіграли внічию із данським клубом.