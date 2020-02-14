Карпати погодилися передати корпоративні права клубу громаді Львова

Львівські Карпати погодилися передати громаді міста корпоративні права клубу.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Вся зелено-біла сім'я вітає історичне рішення Львівської міської ради та прийняття рішення про створення народної команди.

Дата 13 лютого 2020 назавжди увійде в славну історію Карпат: одноголосно депутатським корпусом Львівської міськради було прийнято рішення про створення народної команди. Карпати" переходять у власність громади міста Львова.

Особливу подяку хочемо висловити на адресу міського голови Львова Андрія Садового, чий внесок в створення народної команди важко переоцінити, ініціатора, ідейного натхненника рішення, Григорія Козловського , голів фракцій, всього депутатського корпусу.

Як відомо, згідно з умовами створення народної команди Карпати, за які проголосували депутати, основним з них вбачається наступне: Безоплатна передача корпоративних прав ТОВ Клуб професійного футболу Карпати у власність територіальної громади Львова.

Карпати офіційно повідомляють, що корпоративні права будуть безкоштовно передані у власність громади міста, як цього і вимагає текст постанови", - сказано у зверненні Карпат.