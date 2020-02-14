В Україні перенесли матчі УПЛ та Кубка України

Джерело - УПЛ.
Виконавчий комітет УАФ затвердив зміни календарів УПЛ і Кубка через підготовку збірної України до Євро-2020.
Про це повідомляє прес-служба УПЛ.
Календар весняної частини сезону 2019/20:
- 21-й тур зміщується з 7 на 4 березня;
- 22-й тур - з 14 на 7 березня;
- 1/4 фіналу Кубка України - з 4 на 11 березня;
- 23-й тур - з 21 на 14 березня;
- тури 24-26 - на 21 березня, 4 і 11 квітня;
- 1/2 фіналу Кубка України - з 22 на 15 квітня;
- тури 27-30 - на 18, 22, 25 квітня і 2 травня;
- 31-й тур - з 20 на 9 травня;
- 32-й тур - з 24 на 16 травня;
- матчі плей-офф за місце в Лізі Європи відбудуться 20 і 24 травня.
Нагадаємо, УАФ затвердила три міста України, які приймуть товариські матчі збірної