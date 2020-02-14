УАФ затвердила три міста України, які приймуть товариські матчі збірної

26 травня у Харкові Україна зіграє з командою Кіпру

Джерело - УАФ.

Виконавчий комітет Української асоціації футболу підтримав пропозицію президента УАФ Андрія Павелка визначити Харків, Київ та Львів містами, які приймуть три товариські матчі синьо-жовтих перед їхнім стартом на Євро-2020.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Отже, збірна України 26 травня в Харкові на ОСК Металіст зіграє з командою Кіпру, 2 червня в Києві на НСК Олімпійський - з Північною Ірландією та 7 червня у Львові на стадіоні Арена Львів - з Ізраїлем.

"Ці три матчі відбудуться на Сході, в Центрі та на Заході України. Отже, уболівальники з усіх регіонів матимуть можливість зарядити своїми емоціями головну команду напередодні вирішального турніру. І взагалі, це символічно, адже футбол останнім часом - це те, що об’єднує нашу країну й дарує позитивні емоції мільйонам уболівальників", - зазначав Павелко.

Додамо, що в рамках підготовки до Євро-2020 збірна України проведе ще дві товариські зустрічі в березні. 27-го числа в Сен-Дені на стадіоні Стад де Франс (початок матчу - о 22.00 за Києвом) наша команда зіграє проти чинних чемпіонів світу французів, а 31 березня в Хожуві на Сілезькому стадіоні (початок - о 21.45 за київським часом) команда Андрія Шевченка зустрінеться з Польщею.

Раніше, квитки на матч Польща - Україна не продаватимуться в касах – є лише один спосіб отримати перепустку.