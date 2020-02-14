Реал знайшов заміну Каземіро

Клуб цікавиться 17-річним півзахисником Ренна Едуардо Камавінгою

Мадридський Реал знайшов заміну 27-річному бразильському півзахиснику Каземіро.

Про це повідомляє Marca.

Вершкові зацікавилися 17-річним французьким півзахисником Ренна Едуардо Камавінгою. У поточному сезоні гравець провів за Ренн 32 матчі у всіх турнірах, де забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Орієнтовна вартість Камавінги становить €35 мільйонів. Його контракт з Ренном розрахований до літа 2022-го року.

В активі Едуардо один матч за збірну Франції U-21.

Нагадаємо, Барселона узгодила трансфер нападника Реал Сосьєдада.

Також, Дембеле вибув на шість місяців.