Реал знайшов заміну Каземіро

Джерело - sport.ua.
Мадридський Реал знайшов заміну 27-річному бразильському півзахиснику Каземіро.
Про це повідомляє Marca.
Вершкові зацікавилися 17-річним французьким півзахисником Ренна Едуардо Камавінгою. У поточному сезоні гравець провів за Ренн 32 матчі у всіх турнірах, де забив один гол і віддав одну результативну передачу.
Орієнтовна вартість Камавінги становить €35 мільйонів. Його контракт з Ренном розрахований до літа 2022-го року.
В активі Едуардо один матч за збірну Франції U-21.
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