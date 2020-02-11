Карпати у матчі-трилері зіграли внічию із данським клубом

Карпати провели черговий спаринг на зборах у Туреччині

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 лютого, у Туреччині Карпати зіграли контрольний матч із данським Кьоге.

Матч завершився результативною нічиєю – 3:3. Карпати під час тричі поступалися в рахунку, проте кожного разу забивали гол у відповідь.

Контрольний матч

11 лютого

Карпати – Кьоге 3:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 9 Хельстед, 1:1 – 30 Лях, 1:2 – 46 Елвіус, 2:2 – 52 Танчик, 2:3 – 67 Йохансон (пен), 3:3 – 83 Тлумак

Карпати: Кудрик (Каніболоцький, 46), Дубінчак (Слива, 46), Халл (Толочко, 60), Мартінс (Кіриленка, 60), Гіоргадзе (Веремієнко, 46), Кльоц (Хахльов, 46), Назарина (Тлумак, 60), Притула (Козак, 46), Лях (Г. Пасіч, 46), Лейоус (Танчик, 46), Матар (Бойчук, 46).

Раніше, Каніболоцький перейшов у Карпати.

Нагадаємо, Карпати підписали Діейє.