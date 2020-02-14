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Шахтар потрапив до ТОП-30 списку найбільш фінансово стабільних клубів світу

Сьогодні 13:15 322 0
Гірники зайняли 30-е місце
Шахтар потрапив до ТОП-30 списку найбільш фінансово стабільних клубів світу
#Шахтар, #ПСЖ

Джерело - sport.ua.

Донецький Шахтар став єдиним українським клубом, який потрапив до ТОП-100 найбільш фінансово стабільних клубів світу.

Про це повідомляє Soccerex.

У рейтингу від компанії Soccerex донецький клуб зайняв 30-е місце з індексом 1,048 (мінус 5 позицій за рік), випередивши, наприклад, Мілан (34, 0.940).

Перша десятка виглядає так:

1. ПСЖ - 5,318

2. Манчестер Сіті - 5,197

3. Баварія - 3,888

4. Тоттенгем - 3,441

5. Реал - 3,336

6. Арсенал - 3,15

7. Челсі - 2,893

8. Ліверпуль - 2,616

9. Ювентус - 2,195

10. Боруссія Дортмунд - 2,154

Що стосується інших європейських клубів, за які грають українські футболісти, то Вест Гем зайняв 44-е місце (0,771), Аталанта - 75-е (0,491).

Відзначимо, що аналіз заснований на балансових та річних звітах, що публікуються клубами, а також в інших авторитетних джерелах інформації, таких як УЄФА, The Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt і Hoovers. Для цього видання аналізований фінансовий рік був 2017-18.

Нагадаємо, Шахтар запускає власний телеканал.

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