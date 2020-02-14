Ювентус хоче підписати екс-гравця Шахтаря

Джерело - sport.ua.
Туринський Ювентус націлився на півзахисника Челсі Вілліана.
Про це повідомляє Daily Express.
Лондонський клуб готовий відпустити футболіста влітку. Раніше повідомлялося, що Вілліан хотів би продовжити контракт з Челсі на два роки і може покинути команду, якщо йому запропонують угоду терміном лише на один сезон.
У цьому сезоні Вілліан провів 24 матчі в АПЛ, забив 4 м'ячі і зробив 4 асисти.
Раніше, Челсі підшукав заміну Аррісабалазі.
Нагадаємо, Челсі виділив вражаючу суму на літні трансфери.