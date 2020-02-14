Ювентус хоче підписати екс-гравця Шахтаря

Туринський клуб зацікавився Вілліаном

Туринський Ювентус націлився на півзахисника Челсі Вілліана.

Про це повідомляє Daily Express.

Лондонський клуб готовий відпустити футболіста влітку. Раніше повідомлялося, що Вілліан хотів би продовжити контракт з Челсі на два роки і може покинути команду, якщо йому запропонують угоду терміном лише на один сезон.

У цьому сезоні Вілліан провів 24 матчі в АПЛ, забив 4 м'ячі і зробив 4 асисти.

Раніше, Челсі підшукав заміну Аррісабалазі.

Нагадаємо, Челсі виділив вражаючу суму на літні трансфери.