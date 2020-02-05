Челсі виділив вражаючу суму на літні трансфери

Френк Лемпард зможе влітку підсилити склад клубу

Керівництво Челсі готове надати головному тренеру команди Френку Лемпарду 150 млн фунтів (177 млн ​​євро) на літні трансфери.

Про це повідомляє Evening Standard.

Лемпард залишився незадоволений тим, що клуб не зміг нікого купити взимку, попри зняття трансферної заборони. При цьому тренер наполягав на підписанні ще одного форварда, щоб той став конкурентом Теммі Абрагама.

Відзначимо, що першим новачком Челсі може стати форвард Ліона Мусса Дембеле.

Нагадаємо, Лестер втратив перемогу над Челсі у 25 турі АПЛ.