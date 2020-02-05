 Челсі виділив вражаючу суму на літні трансфери | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
У тренерський штаб збірної України увійшов екс-помічник Раньєрі
Вчора 16:10 1434
Який, бл**ь, закон у цій країні: Екс-лідера Металіста зупинила поліція
Сьогодні 10:00 1224
Багатскіс: В збірну України потрібно брати іноземця
Сьогодні 09:30 925
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав
Сьогодні 08:45 998
Хімік програв п'ятий матч групового етапу Ліги чемпіонів
Вчора 19:39 376
Україна зіграла внічию з Францією у кваліфікації на чемпіонат світу
Вчора 19:24 874
У діях дружини екс-футболіста Динамо прослідковується наруга над державними символами. Такі дії караються навіть строком позбавлення волі до 3-х років - юрист
Вчора 12:03 8760 3
Арум готовий організувати бій Ломаченко – Девіс
Вчора 09:55 1767
Далакян - Переc: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBA. LIVE
Вчора 09:46 656
Подвійні стандарти від УАФ або команди УПЛ гратимуть за різними правилами?
Вчора 09:18 706 1
Блоги
Фейл Динамо, Смалійчук відповідає Палкіну, а Карпати йдуть на дно - ТаТоТаке
Фейл Динамо, Смалійчук відповідає Палкіну, а Карпати йдуть на дно - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 18:17 415
Де Пена забив гол у стилі Ібрагімовича
Де Пена забив гол у стилі Ібрагімовича Valeriy Ruchka
Вчора 17:12 2473
Шевченко відвідав тренування Шахтаря
Шевченко відвідав тренування Шахтаря Valeriy Ruchka
Вчора 16:47 336
Усик ефектно станцював на тренуванні
Усик ефектно станцював на тренуванні Valeriy Ruchka
Вчора 12:09 1986
У діях дружини екс-футболіста Динамо прослідковується наруга над державними символами. Такі дії караються навіть строком позбавлення волі до 3-х років - юрист
У діях дружини екс-футболіста Динамо прослідковується наруга над державними символами. Такі дії караються навіть строком позбавлення волі до 3-х років - юрист Андрій Твердохліб
Вчора 12:03 8752 3
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:18 Хокей Бостон розгромив Ванкувер, перемоги Вашингтона та Монреаля. Результати матчів НХЛ 46
10:00 Футбол Який, бл**ь, закон у цій країні: Екс-лідера Металіста зупинила поліція 1224
09:45 Бокс Редкач не заслуговував суворого покарання – промоутер 346
09:30 Баскетбол Багатскіс: В збірну України потрібно брати іноземця 925
09:15 Футбол Челсі виділив вражаючу суму на літні трансфери 619
08:57 Футбол Барселона підписала аргентинського таланта 363
08:45 Футбол Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 998
08:44 Теніс Світоліна: Класно бачити багато нових дівчат 294
08:29 Футбол Вердер вибив Боруссію, перемоги Шальке та Айнтрахта. Результати 1/8 фіналу Кубка Німеччини 401
08:14 Теніс Калініна обіграла росіянку на старті турнірі в США 351
00:39 Футбол Ліверпуль здолав Шрусбері, Руні забив гол за Дербі. Результати Кубка Англії 505
4 Лютого 2020
23:57 Футбол ПСЖ на виїзді переграв Нант в 23 турі Ліги 1 185
23:55 Футбол Гранада переграла Валенсію у чвертьфіналі Кубка Іспанії 202
23:42 Футбол Чорноморець підписав чотирьох футболістів 316
23:26 Футбол Динамо відмовилося продати гравця в Олімпію за 5 мільйонів доларів 903
23:09 Легка атлетика 20-річний швед штурмував світовий рекорд у стрибках у висоту 580
22:51 Футбол Циганик: Яремчук мав варіанти в Англії та Іспанії 482
22:33 ММА Турнір ММА у Казахстані завершився різаниною 1735
22:15 Футбол Збірна України збереться у Києві 24 березня 347
21:57 Футбол Лілль переграв Ренн, а Монако - Анже в 23 турі Ліги 1 205
21:39 Теніс Стаховський програв у першому колі турніру у Франції 279
21:25 Футбол Динамо дозаявило на сезон трьох нових гравців 2814
21:10 Футбол Перед Євро-2020 Україна хоче зіграти два матчі - у Києві та Львові 522
20:55 Футбол Львів підписав екс-захисника Олімпіка 408
20:40 Футбол Шахтар назвав заявку на плей-оф Ліги Європи 346

Челсі виділив вражаючу суму на літні трансфери

Сьогодні 09:15 619 0
Френк Лемпард зможе влітку підсилити склад клубу
Челсі виділив вражаючу суму на літні трансфери
#Челсі, #АПЛ

Джерело - isport.ua.

Керівництво Челсі готове надати головному тренеру команди Френку Лемпарду 150 млн фунтів (177 млн ​​євро) на літні трансфери.

Про це повідомляє Evening Standard.

Лемпард залишився незадоволений тим, що клуб не зміг нікого купити взимку, попри зняття трансферної заборони. При цьому тренер наполягав на підписанні ще одного форварда, щоб той став конкурентом Теммі Абрагама.

Відзначимо, що першим новачком Челсі може стати форвард Ліона Мусса Дембеле.

Нагадаємо, Лестер втратив перемогу над Челсі у 25 турі АПЛ.

Коментарі ()