Верес підписав екс-півзахисника Динамо

Джерело - sport.ua.
Рівненський Верес підписав контракти з двома українськими гравцями - Артемом Хоцяновським і Тарасом Демчуком.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
21-річний півзахисник Артем Хоцяновський - вихованець житомирського Полісся і київського Динамо. Протягом професійної кар'єри захищав кольори кам'янської Сталі, київського Динамо і краматорського Авангарду.
18-річний Тарас Демчук - вихованець ДЮСШ Верес і футбольної академії львівських Карпат.
Контракти з футболістами розраховані до кінця поточного сезону.
Раніше, Динамо програло Тоболу.
Нагадаємо, Вербич травмувався на тренуванні Динамо.