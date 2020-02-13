Головний тренер Енергії Олег Федорчук назвав причину низької результативності Шахтаря у контрольних матчах.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Нас це дивує, а тренерів повинно турбувати. Група атаки Шахтаря - вікова. Тим, у кого вік близький до 30 років або перевалив через цю позначку, фізіологічно складніше проводити збори. Звідси і результати.

Крім того, в Шахтарі, як і в Динамо, знизився рівень конкуренції. Багато футболістів бережуть ноги, обережні в боротьбі. У гірників до того ж знизилася дисципліна. При Луческу такого не було. Румунський тренер нервував навіть на тренуваннях, вимагав від підопічних максимуму. А нині в Шахтарі панує бразильська самба", - сказав Федорчук.