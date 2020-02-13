Карпати можуть стати народним клубом

Джерело - city-adm.lviv.uа.
Львівська міська рада запропонувала співпрацю ФК Карпати та ініціювала створення народної команди.
Про це повідомляє прес-служба ЛМР.
У випадку коли власники клубу будуть готові безоплатно передати клуб в піклування громади, львівський міськрада готова буде виконати наступні пункти:
1. Прийняти ФК Карпати під фінансування міськради;
2. Підготувати та подати на розгляд програму створення "Народної команди Карпати";
3. Продовження пільгового періоду використання стадіону Україна і тренувальних полів;
4. Забезпечення розвитку дитячого футболу у Львові;
5. Вивчити міжнародний досвід функціонування подібних команд.
Раніше, Каніболоцький перейшов у Карпати.
Нагадаємо, Карпати у матчі-трилері зіграли внічию із данським клубом.