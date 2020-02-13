Карпати можуть стати народним клубом

Карпати можуть перейти у власність міської ради

Львівська міська рада запропонувала співпрацю ФК Карпати та ініціювала створення народної команди.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

У випадку коли власники клубу будуть готові безоплатно передати клуб в піклування громади, львівський міськрада готова буде виконати наступні пункти:

1. Прийняти ФК Карпати під фінансування міськради;

2. Підготувати та подати на розгляд програму створення "Народної команди Карпати";

3. Продовження пільгового періоду використання стадіону Україна і тренувальних полів;

4. Забезпечення розвитку дитячого футболу у Львові;

5. Вивчити міжнародний досвід функціонування подібних команд.

Раніше, Каніболоцький перейшов у Карпати.

Нагадаємо, Карпати у матчі-трилері зіграли внічию із данським клубом.