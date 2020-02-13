Всю зарплату українця взяв на себе Реал

Український голкіпер Андрій Лунін є найбільш високооплачуваним гравцем Ов'єдо.

Про це повідомляє Футбол 24.

Втім, всю зарплату йому платить мадридський Реал, тож оренда Ов'єдо обходиться фактично безкоштовно.

Лунін у 2018 році підписав з Реалом 6-річний контракт. Українець отримує від вершкових близько 30 тисяч євро на тиждень.

Нагадаємо, що Лунін приєднався до Ов'єдо 15 січня і вже був визнаний найкращим гравцем за підсумками минулого місяця.

Раніше, Лунін потрапив у символічну збірну туру Сегунди. Нагадаємо, що на 18-ій хвилині матчу з Райо Вальєкано Лунін здійснив неймовірний сейв.