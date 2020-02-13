В Алвеса викрали автомобіль

Зловмисники потрапили на стоянку і погрожували охоронцям

У захисника Сан-Паулу Дані Алвеса викрали автомобіль.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Транспортний засіб 36-річного бразильця викрали прямо зі стоянки вночі у районі Пінейрос (Сан-Паулу).

Марка автомобіля, який був викрадений у 36-річного бразильського футболіста, не повідомляється.

Зловмисник проник на стоянку, де був припаркований автомобіль Алвеса, і, погрожуючи охоронцям, викрав транспортний засіб. Сам же Алвес відразу ж подав заяву в поліцію.

Раніше, Пеле не може самостійно ходити і знаходиться у депресії.