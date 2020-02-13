У Алвеса викрали автомобіль

Джерело - iSport.ua.
У захисника Сан-Паулу Дані Алвеса викрали автомобіль.
Про це повідомляє Globo Esporte.
Транспортний засіб 36-річного бразильця викрали прямо зі стоянки вночі у районі Пінейрос (Сан-Паулу).
Марка автомобіля, який був викрадений у 36-річного бразильського футболіста, не повідомляється.
Зловмисник проник на стоянку, де був припаркований автомобіль Алвеса, і, погрожуючи охоронцям, викрав транспортний засіб. Сам же Алвес відразу ж подав заяву в поліцію.
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