Джерело - Чемпіон.
12 лютого Дніпро-1 у Туреччині у контрольному матчі переміг Олександрією.
Дніпро-1 - Олександрія 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 10 Супряга, 1:1 - 30 Грицук, 2:1 - 56 Булеца
Дніпро-1: 33. Валерій Юрчук (31. Андрій Кліщук,46), 8. Володимир Польовий, 15. Сергій Логінов, 30. Папа Гуйє, 9. Володимир Адамюк, 4. Сергій Кравченко, 44. Арсеній Батагов, 3. Франсіско Ді Франко, 21. Сергій Булеца, 7. Дмитро Коркішко, 89. Владислав Супряга.
Олександрія: 79. Юрій Паньків (21. Дмитро Рудик, 46), 7. Євген Протасов, 11. Денис Мирошниченко, 99. Денис Устименко, 44. Євген Банада, 5. Тимур Стецьков, 9. Денис Безбородько (22. Василь Грицук,9, 57. Жоао Тейшейра,46), 15. Андрій Запорожан, 2. Олександр Мельник, 88. Максим Івахно (13. Гліб Бухал,57), 29. Богдан Мишенко.
Раніше, Олександрія поступилася Динамо Тбілісі у контрольному матчі.